Furto all’interno della chiesa di S.Caterina: due denunciati

La refurtiva che è stata restituita alla parrocchia.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno denunciato un pregiudicato 43enne e un 36enne per furto aggravato.

I due uomini, con precedenti penali e di polizia, sono stati identificati quali autori del furto di strumenti e apparecchiature musicali commesso nel Cine Teatro della Chiesa di S. Caterina di Rosolini. 

Le attività, tempestivamente condotte dai Carabinieri a seguito della denuncia presentata dal Parroco, hanno consentito di risalire all’identità degli autori del furto e di rinvenire tutta la refurtiva che è stata restituita alla parrocchia.

