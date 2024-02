Furto all’ospedale Buccheri La Ferla, denunciato un uomo

La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, ha denunciato in stato di libertà un uomo resosi responsabile di un furto perpetrato presso la struttura ospedaliera Buccheri La Ferla. Nel dettaglio, personale del posto fisso di polizia all’interno della predetta struttura, è intervenuto a seguito della segnalazione di un furto appena consumato ai danni di personale sanitario: le vittime avevano denunciato di un patito furto perpetrato presso il reparto di Cardiologia dove ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso di uno degli spogliatoi, avevano scardinato due armadietti impossessandosi di loro effetti personali. Ai fini dell’individuazione del presunto autore del furto, è stata determinante la presenza di un posto fisso della Polizia di Stato all’interno del nosocomio.Gli agenti infatti, acquisita la notizia del reato compiuto, non hanno esitato a sviluppare elementi indiziari a partire dalla registrazione delle telecamere insistenti nel settore ospedaliero interessato. Gli esiti delle riprese e l’’interazione dei poliziotti con i colleghi del vicino Commissariato di P.S. “Brancaccio” e con le articolazioni dispiegate sul territorio che ben conoscono le dinamiche criminali orbitanti nel quartiere ove risiede la struttura ospedaliera, hanno permesso di risalire celermente all’identità di chi aveva forzato l’armadietto, personaggio noto alle Forze dell’Ordine.Nel giro di pochi minuti, gli agenti hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione sorprendendolo con parte della refurtiva e spingendolo ad ammettere le sue responsabilità.L’intera refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al personale medico cui era stata sottratta.L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.