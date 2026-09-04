Furto in un’azienda agricola a Canicattì, rubati furgone e attrezzi 

Colpo a Canicattì. Ignoti malviventi si sono intrufolati in un’azienda agricola in contrada Grottarossa e hanno rubato un furgone e diversi attrezzi. Il mezzo pesante si trovava parcheggiato all’interno dell’area della ditta di proprietà di un imprenditore del posto. Le chiavi erano inserite nel quadro. Chi ha agito, evidentemente, conosceva le abitudini e sapeva come entrare in azione senza problemi. La scoperta è stata fatta l’indomani. L’imprenditore ha denunciato il furto ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini.