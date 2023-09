Furto nel ristorante dello chef Natale Giunta, due arresti

Nuovo furto nel ristorante dello chef Natale Giunta a Palermo al Castello a Mare alla Cala. In due sono entrati e hanno cercato di portare via prodotti e stoviglie. Stavolta il colpo è stato sventato grazie all’intervento del servizio di vigilanza e dei carabinieri. I due, un uomo e una donna, sono stati arrestati. “Finalmente dopo una settimana di continui furti nel mio ristorante, la notte scorsa sono stati tratti in arresto due pregiudicati – dice lo chef – Grazie al lavoro perfetto della vigilanza di Bsi Security. Ringrazio i carabinieri del nucleo radiomobile Palermo per il meraviglioso lavoro svolto. Grazie al magistrato. Finalmente finisce un altro piccolo incubo che mi toglieva in sonno. Dopo una notte tosta vado a dormire qualche ora”.