Agrigento

Gestione illecita di rifiuti, sequestrata autocarrozzeria al Quadrivio Spinasanta 

Al titolare, che è stato denunciato a piede libero, viene contestato il reato di gestione illecita di rifiuti speciali

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Gli agenti della polizia locale di Agrigento, a margine di un controllo, hanno sequestrato un’autocarrozzeria nei pressi del Quadrivio Spinasanta. Al titolare, che è stato denunciato a piede libero, viene contestato il reato di gestione illecita di rifiuti speciali.

Secondo quanto accertato dalla polizia locale, infatti, l’officina non sarebbe stata in possesso delle necessarie autorizzazioni per poter smaltire rifiuti di questo genere. Nel piazzale sono stati rinvenuti, e posti sotto sequestro, pezzi di auto. Accertata anche la presenza di rifiuti relativi alle operazioni di verniciatura, autoriparazione e smontaggio. I sigilli sono stati apposti anche ai veicoli che si trovavano all’interno dell’attività. 

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