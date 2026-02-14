Licata

Gestione illecita di rifiuti, sequestrato impianto di autodemolizioni a Licata 

Aveva adibito una parte del terreno in cui insiste la sua attività di rivendita di ricambi in un vero e proprio “cimitero” di pezzi di auto

Aveva adibito una parte del terreno in cui insiste la sua attività di rivendita di ricambi in un vero e proprio “cimitero” di pezzi di auto creando così un impianto di autodemolizione senza però avere le necessarie autorizzazioni.

La polizia, unitamente ai tecnici dell’Arpa, hanno eseguito una ispezione nella periferia di Licata scoprendo, nel piazzale dell’attività commerciale, decine di mezzi e rifiuti ammassati di categorie diverse, anche speciali e pericolosi. Per questo motivo il proprietario della struttura è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti. L’intera area della ditta è stata posta sotto sequestro. Il personale dell’Arpa ha effettuato gli accertamenti per verificare se tutto questo ha causato eventuali danni all’ambiente.

