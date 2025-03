Gestione intelligente dello spazio: tecniche avanzate per l’utilizzo di stoccatori elettrici

Gli stoccatori elettrici sono macchinari compatti e versatili, capaci di elevare carichi sui pallet fino a un’altezza di 6 metri. Progettati per gestire operazioni di immagazzinamento di varia intensità, questi strumenti garantiscono elevate prestazioni nelle movimentazioni orizzontali, nel prelievo delle merci, nello stoccaggio a blocchi e in quota.

Sono adatti a diversi ambienti lavorativi e trovano impiego nel retro di punti vendita, nelle aree commerciali, nei centri logistici e negli stabilimenti industriali, risultando ideali anche per il trasporto su lunghe distanze all’interno delle strutture. Tuttavia, il loro impiego principale è nei contesti industriali, dove l’ottimizzazione dello spazio e l’efficienza nella movimentazione delle merci sono indispensabili.

A cosa servono gli stoccatori elettrici?

I sollevatori elettrici compatti e maneggevoli per uso industriale sono strumenti essenziali per la movimentazione efficiente dei pallet, in particolare degli EURO pallet dal lato corto. Tuttavia, molte aziende richiedono soluzioni versatili per pallet chiusi, formati ridotti o carichi non standard.

Per questo, è fondamentale disporre di modelli adattabili a diverse esigenze operative. Grazie alla loro struttura compatta, questi mezzi facilitano lo stoccaggio a blocchi, ottimizzando la disposizione delle merci e massimizzando lo spazio disponibile.

A seconda delle necessità, è possibile scegliere tra diverse tipologie di stoccatori: i modelli “uomo a piedi”, con portata nominale da 0,8 a 2,0 tonnellate, sono ideali per brevi distanze, mentre per esigenze di trasporto più rapide e su lunghe distanze è preferibile utilizzare gli stoccatori con pedana operatore. Infine, ci sono i modelli con uomo a bordo in piedi, perfetti per turni di lavoro prolungati, caratterizzati da una portata fino a 2,0 tonnellate e altezze di sollevamento fino a 5,4 metri.

Fino a quale altezza son in grado di sollevare?

Gli elevatori elettrici a doppio impilamento e i modelli con montante monocolonna sono ideali per sollevamenti fino a 2 metri, garantendo movimentazione rapida ed efficiente su brevi distanze. Questi dispositivi sono perfetti per operazioni a bassa altezza, ottimizzando tempi e spazi nei magazzini.

Per esigenze superiori, esistono stoccatori elettrici con montanti estensibili, capaci di raggiungere i 6 metri. Questi ultimi sono particolarmente indicati per magazzini verticali, in quanto consentono di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, migliorando la gestione delle scorte.

Come si utilizzano gli stoccatori elettrici?

Per utilizzare gli stoccatori elettrici in modo efficiente e sicuro, è fondamentale adottare pratiche che garantiscano la stabilità del carico e la precisione nelle manovre.

Per prima cosa, bisogna effettuare una distribuzione uniforme del peso sul pallet, così da ridurre il rischio di sbilanciamenti e migliorare la stabilità complessiva del mezzo, prevenendo situazioni potenzialmente pericolose.

Anche la regolazione della velocità gioca un ruolo essenziale. Adattare la velocità di spostamento e di sollevamento al tipo di carico e all’ambiente di lavoro consente di mantenere il controllo del veicolo ed evitare movimenti bruschi. In aree congestionate o in spazi ristretti, ridurre la velocità aiuta a prevenire incidenti e garantisce una movimentazione fluida.

Il sollevamento progressivo è un’altra tecnica chiave per un utilizzo sicuro dello stoccatore elettrico: evitare sollevamenti rapidi o improvvisi permette di mantenere il carico stabile, riducendo il rischio di oscillazioni che potrebbero compromettere l’equilibrio del pallet. Alzare gradualmente la merce consente inoltre all’operatore di correggere eventuali inclinazioni e assicurarsi che il carico sia ben posizionato prima di raggiungere l’altezza desiderata.

Gli ambiti di impiego

Gli stoccatori elettrici possono essere impiegati in diversi contesti, a seconda della tipologia. Ad esempio, i modelli con razze di supporto elevabili sono ideali per il carico e lo scarico dei camion dalla parte posteriore, operando tramite una zona di carico o un portellone.

Questa configurazione consente una movimentazione fluida delle merci, migliorando l’efficienza nelle operazioni logistiche. Tra le soluzioni più performanti per questa applicazione, gli stoccatori con doppio impilamento si distinguono per la loro capacità di trasportare due pallet contemporaneamente, riducendo i tempi di movimentazione.

Un’altra opzione versatile è rappresentata dagli stoccatori a montante retrattile, progettati per caricare i camion anche lateralmente. Questa caratteristica è particolarmente utile in ambienti con spazi ristretti, dove l’accesso posteriore può risultare limitato.

Alcuni modelli, inoltre, sono in grado di operare senza modifiche fino a 0°C. Tuttavia, in condizioni più estreme, fino a -30°C, è consigliabile aggiungere protezioni specifiche, come l’olio adatto alle celle frigorifere, le piattaforme antiscivolo per una maggiore sicurezza e le batterie riscaldate, che garantiscono prestazioni ottimali anche in ambienti refrigerati.