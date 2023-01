Gestiva in proprio lo spaccio di erba: arrestato un minorenne

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un giovane di 17 anni, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Al riguardo nel tardo pomeriggio i militari, a seguito di un’attività info investigativa svolta per il contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti, avevano appreso che un giovane, in via Villaglori del quartiere di Picanello, aveva “avviato” una fiorente attività di spaccio di droga.

I conseguenti servizi di avvistamento svolti dai militari in quella zona, effettivamente, avevano consentito loro di verificare come un ragazzo, apparentemente di giovanissima età, era solito fare il suo ingresso all’interno di un’abitazione per uscirne dopo pochi secondi dirigendosi verso via Galatioto, circostanze queste ripetutesi più volte nel corso dell’osservazione.

Hanno così deciso di fare il loro ingresso in quell’abitazione, ciò in considerazione del fatto che la porta di quell’abitazione era socchiusa e, che, dal suo interno, fuoriusciva un forte ed inconfondibile odore resinoso, tipico della marijuana.

Dopo aver fatto il loro ingresso all’interno di quella casa, ove quasi contestualmente era rientrato quel giovane che avevano visto più volte entrarvi, il 17enne appunto, i militari si sono qualificati a quest’ultimo il quale ha candidamente loro ammesso di detenere alcune dosi di marijuana.

In particolare, aspettato inutilmente l’arrivo dell’esercente della patria potestà sul minore, i militari hanno dato inizio alla perquisizione rinvenendo 15 dosi di marijuana singolarmente confezionate per un peso complessivo di 30 grammi, due scatoline contenenti alcuni semi di canapa indiava, un bilancino di precisione, una cartuccia cal. 7,65 ed il materiale necessario per il confezionamento della droga.

Il 17enne è stato condotto presso il locale centro di prima accoglienza di via Franchetti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la collocazione presso una comunità alloggio per minorenni.