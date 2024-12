Gioco online: l’ADM proroga le concessioni fino al 17 settembre 2025

L’anno è agli sgoccioli e anche gli operatori che offrono giochi a distanza, devono fare i conti con alcune scadenze importanti. Infatti, dopo la pubblicazione del bando della gara che interessa le nuove concessioni sui giochi online, avvenuto lo scorso 18 dicembre, è arrivata anche la proroga tecnica.

Si tratta cioè dell’emendamento che riguarda la validità delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici che è prorogata fino al 17 settembre 2025. Le concessioni saranno attive fino a questa data, però, solo se si comunicherà l’interesse ad aderire alla proroga entro il 27 dicembre 2024.

Coloro che non lo faranno nei giorni suddetti subiranno l’interruzione dell’attività a partire dal 1° Gennaio 2025. Il tempo stringe ed è giusto che i concessionari sappiano anche che la comunicazione va effettuata presso l’Ufficio gioco a distanza e che prevede il versamento di un corrispettivo in due date.

Quest’ultimo viene calcolato sulla base delle indicazioni fornite nell’articolo 3 della Determinazione Direttoriale dell’ADM. In alternativa i concessionari, entrando nella loro area riservata, possono comunque acquisire info sulla somma dell’importo da versare.

Ci si aspetta che molte saranno le richieste di proroga, così come molti sono gli operatori del settore che già guardano al futuro con l’intento di ottenere le nuove autorizzazioni per offrire il gioco online. In tal caso, sarà possibile inoltrare la candidatura fino al 30 maggio 2025, data alla quale seguirà l’assegnazione delle nuove concessioni.

Il mondo dei giochi online, del resto è e rimane una realtà solida nell’economia del nostro Paese, ma anche uno snodo centrale tra i servizi d’intrattenimento che il web è in grado di offrire. Pensiamo che la maggiore dimestichezza acquisita in ambito digitale porta già da qualche anno ormai gli italiani a preferire di gran lunga i titoli dei casino online autorizzati, perché in grado di offrire maggiori garanzie in termini di sicurezza.

La stessa tempistica relativa alla richiesta delle nuove assegnazioni è volutamente lunga, in quanto ha l’obiettivo di dare continuità alle attività svolte dagli operatori di gioco, oltre che a dare loro modo e tempo di potersi adeguare alle nuove direttive.