Giornata mondiale cuore, prevenzione e screening gratuiti a San Giovanni Gemini

In occasione della Giornata mondiale per il cuore 2023, promossa dalla World Heart Federation, in programma venerdì prossimo, anche in Sicilia sono state organizzate una serie di iniziative legate all’informazione, alla prevenzione e screening gratuiti. Anpas coinvolgerà 13 pubbliche assistenze in 13 piazze diverse con un impegno di più di 150 volontari che spiegheranno l’importanza di “conoscere il cuore, usare il cuore”. A Villa Bellini di Catania screening di prevenzione gratuiti (ecg, misurazione della pressione), misurazione della glicemia, prove di primo soccorso e attività sportive. A Ragalna (Catania) l’1 ottobre “passeggiata del cuore”: da piano Vetore si percorrerà il ‘Sentiero Natura’ Ragalna – Belpasso. A Misilmeri, in provincia di Palermo, in piazza Comitato, i volontari mostreranno le manovre di primo soccorso oltre a sensibilizzare a una corretta attivazione dei soccorsi con simulazioni di chiamate al numero unico delle emergenze (112). Ed ancora, visite diabetologiche in piazza Duomo a Messina e incontri sulla dipendenza dall’alcol in largo XXV luglio a Siracusa. Le altre iniziative a: Santa Croce Camerina (Ragusa), in piazza Vittorio Emanuele II; Solarino (Siracusa) piazza del Plebiscito; Misiliscemi (Trapani), in piazza di Locogrande; a Leonforte (Enna), in piazza IV novembre; a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) parco Maggiore La Rosa; a San Giovanni Gemini (Agrigento) scuole medie e liceo; a Petralia Sottana (Palermo) in piazza Umberto I; a Nissoria (Enna) in piazza Elio Romano; a Enna in piazza Umberto I. Anche Palermo si mobilita con una manifestazione in piazza Verdi, 29 e 30 settembre, organizzata dalle associazioni Movimento per la Salute dei Giovani, Anio, Le Officine di Ippocrate, in collaborazione con altri enti. “Numeri e studi scientifici ci offrono una panoramica chiara dell’urgenza di questo tema anche in Sicilia – dice Fabrizio Artale, presidente Movimento per la Salute dei Giovani – Secondo i dati statistici più recenti, siamo una delle regioni italiane con un tasso di mortalità per malattie cardiovascolari superiore alla media nazionale, servono interventi e la prevenzione cardiologica è fondamentale”.