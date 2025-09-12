Cronaca

Approdo abusivo al Lido Rossello: rigettata la richiesta di dissequestro delle imbarcazioni

L'operazione era stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Porto Empedocle

Pubblicato 31 secondi fa
Da Redazione

Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, ha rigettato il ricorso presentato dai proprietari delle imbarcazioni sequestrate dalla Guardia di Finanza lo scorso 7 agosto dalla Guardia di Finanza.

Le imbarcazioni erano posizionate in un’area utilizzata come approdo in maniera illegale e pertanto, le fiamme gialle della tenenza di Porto Empedocle, avevano sequestrato l’area e apposto i sigilli ai natanti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cronaca

Approdo abusivo al Lido Rossello: rigettata la richiesta di dissequestro delle imbarcazioni
Giudiziaria

Condannato per reati tributari la Gdf confisca beni da 600mila euro a imprenditore
Caltanissetta

Scoperto con la droga in casa, arrestato 47enne
Politica

Palma di Montechiaro, Gaetano Lupo nuovo assessore della giunta Castellino
Politica

Favara, il consiglio comunale approva il bilancio consuntivo 2024
Catania

Scoperta maxi truffa ad aziende per 300 mila euro, tre arresti 