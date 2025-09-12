Cronaca
Approdo abusivo al Lido Rossello: rigettata la richiesta di dissequestro delle imbarcazioni
L'operazione era stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Porto Empedocle
Il Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, ha rigettato il ricorso presentato dai proprietari delle imbarcazioni sequestrate dalla Guardia di Finanza lo scorso 7 agosto dalla Guardia di Finanza.
Le imbarcazioni erano posizionate in un’area utilizzata come approdo in maniera illegale e pertanto, le fiamme gialle della tenenza di Porto Empedocle, avevano sequestrato l’area e apposto i sigilli ai natanti.
Redazione
