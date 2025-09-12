Licata

Licata, bonificata dai rifiuti la zona di Torre di Gaffe

Rimossi cumuli di rifiuti ingombranti e abbandonati da tempo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Eseguita questa mattina un’importante azione di bonifica nella zona di Torre di Gaffe a Licata da parte degli operatori del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Sono stati rimossi cumuli di rifiuti abbandonati ed ingombranti che da tempo deturpavano il territorio e arrecavano un grave danno alla salute pubblica.

“Un sentito ringraziamento all’Assessore Provinciale, Dott.ssa Anna Triglia, per l’attenzione e l’impegno rivolti al nostro territorio”, dichiara il sindaco Balsamo è “fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini: mantenere l’ambiente pulito è un dovere comune. Si invita pertanto a rispettare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Si ricorda che l’abbandono illecito comporta l’applicazione di sanzioni”.

