Il Castello Poggiodiana di Ribera torna a vivere: sarà nuovamente accessibile
I risultati del progetto di valorizzazione verranno presentati lunedi 15settembre
Un nuovo capitolo si apre per il Castello Poggiodiana, uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio culturale agrigentino. Grazie al progetto di messa in sicurezza e valorizzazione promosso dal GAL Sicani – Agenzia per lo Sviluppo della Sicilia Centro Occidentale, il monumento sarà nuovamente accessibile e inserito nella rete museale del Distretto Rurale di Qualità dei Sicani (DRQ Sicani).
La presentazione ufficiale dei risultati è in programma lunedì 15 settembre alle ore 19.30 presso il castello, alla presenza delle autorità e della cittadinanza.
Il progetto, finanziato interamente dal GAL Sicani nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) e della sottomisura del PSR Sicilia 2014-2022 dedicata alla fruizione pubblica delle infrastrutture turistiche, è il frutto di una convenzione tra lo stesso GAL, il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e il Comune di Ribera.
La progettazione esecutiva è stata curata dai tecnici Angelo Airò, Marco Curmona, Gerlando Vella e Salvatore Pace, sotto la direzione del Parco Archeologico. Gli interventi hanno consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie per rendere fruibile il bene, dando continuità ai lavori di consolidamento e restauro architettonico realizzati tra il 2005 e il 2008.
All’inaugurazione interverranno il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo; il presidente del Gal Sicani Salvatore Sanzeri; il direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta e il direttore del Gal Sicani e coordinatore delle attività di progetto Angelo Palamenghi.