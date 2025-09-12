Il dolore trasformato in musica, Giorgia dedica una canzone al fratello Davide Licata

“Perchè mi manchi, torna da me, il campo è fatto solo per te”. Canta così Giorgia Licata, 11 anni, di Favara, nel suo brano “Dimmi perchè piangi” dedicato al fratello Davide talento del basket scomparso due anni fa durante un allenamento a scuola.

Giorgia ha trasformato il suo dolore in musica. Ha scritto il brano, lo ha interpretato, e con semplice parole, cariche di emozioni e sofferenza, vuole trasmettere forza e coraggio di andare avanti sempre nonostante una perdita.

Ad aiutare Giorgia in questo suo cammino c’è Corrado Sillitti di Caltanissetta che si è occupato degli arrangiamenti del testo e il videomaker Angelo Jay Pecoraro; il brano si trova già su tutti social e piattaforme musicali e sarà l’inno del campo di basket realizzato in memoria di Davide.

“Il nostro e ‘ solo un messaggio di pace e speranza il dolore si tramuta in qualcosa di buono per noi e per gli altri. Il campo di basket continuerà a vivere sempre, perché c’è una stella che brilla”, dice la mamma di Davide.