Apertura

La donna travolta e uccisa a Porto Empedocle, 21enne indagato per omicidio stradale 

Si tratta di uno studente universitario del posto, negativi gli esami ai quali è stato sottoposto

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione



La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio stradale, il ventunenne alla guida della Renault Clio che due giorni fa ha travolto e ucciso Isabella Messina, 64 anni, a Porto Empedocle. Si tratta di uno studente universitario del posto. Il giovane, finito in ospedale per lo shock dopo il tragico incidente, è stato sottoposto agli esami necessari per le indagini risultando negativo. È questo il primo passo dell’inchiesta.

Il dramma si è consumato lo scorso 10 settembre lungo via Crispi, nei pressi di un noto ristorante, poco prima del bivio che conduce ai lidi. Secondo una prima ricostruzione Isabella Messina – impiegata, moglie e mamma – era appena uscita da un’abitazione quando l’auto l’ha travolta trascinandola per diversi metri. Non c’è stato nulla da fare.

Da diverso tempo i residenti denunciano i pericoli legati a quel tratto stradale di contrada Marinella, nei pressi di un noto ristorante e a pochi metri dal bivio che conduce ai lidi: assenza di una adeguata illuminazione, insidie e auto che sfrecciano. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano incidenti stradali mortali in quella zona. Le indagini sono state affidate alla polizia. L’indagato ha nominato l’avvocato Luigi Troja.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

La donna travolta e uccisa a Porto Empedocle, 21enne indagato per omicidio stradale 
di Irene Milisenda

Il dolore trasformato in musica, Giorgia dedica una canzone al fratello Davide Licata
di Giuseppe Castaldo

L’omicidio del cardiologo Alaimo, nuova perizia per stabilire capacità di intendere dell’imputato 
Licata

Licata, bonificata dai rifiuti la zona di Torre di Gaffe
Ribera

Il Castello Poggiodiana di Ribera torna a vivere: sarà nuovamente accessibile
Cronaca

Approdo abusivo al Lido Rossello: rigettata la richiesta di dissequestro delle imbarcazioni