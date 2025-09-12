La donna travolta e uccisa a Porto Empedocle, 21enne indagato per omicidio stradale 





La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di omicidio stradale, il ventunenne alla guida della Renault Clio che due giorni fa ha travolto e ucciso Isabella Messina, 64 anni, a Porto Empedocle. Si tratta di uno studente universitario del posto. Il giovane, finito in ospedale per lo shock dopo il tragico incidente, è stato sottoposto agli esami necessari per le indagini risultando negativo. È questo il primo passo dell’inchiesta.

Il dramma si è consumato lo scorso 10 settembre lungo via Crispi, nei pressi di un noto ristorante, poco prima del bivio che conduce ai lidi. Secondo una prima ricostruzione Isabella Messina – impiegata, moglie e mamma – era appena uscita da un’abitazione quando l’auto l’ha travolta trascinandola per diversi metri. Non c’è stato nulla da fare.

Da diverso tempo i residenti denunciano i pericoli legati a quel tratto stradale di contrada Marinella, nei pressi di un noto ristorante e a pochi metri dal bivio che conduce ai lidi: assenza di una adeguata illuminazione, insidie e auto che sfrecciano. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano incidenti stradali mortali in quella zona. Le indagini sono state affidate alla polizia. L’indagato ha nominato l’avvocato Luigi Troja.