Palermo

Giovane ferita da un colpo di fucile, la madre della vittima: “il responsabile si è scusato”

Gli agenti della squadra mobile hanno già individuato il giovane che avrebbe esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Gli agenti della squadra mobile hanno già individuato il giovane che avrebbe esploso per errore un colpo di fucile da caccia a pallini contro Valentina Peonio, 33 anni. La donna è viva solo perché indossava il cappotto che ha attutito la forza dei pallini. Quasi 40 pallini le si sono conficcati nel collo, nella schiena e nella regione dorsale destra. Le hanno fratturato alcune costole ma per fortuna non hanno leso organi vitali.

Mia figlia stava tornando a casa quanto è stata raggiunta da un proiettile – dice Francesca Palma, madre di Valentina -E’ stato nostro figlio a chiamarci stanotte e a dirci quanto era successo. Mi è crollato il mondo addosso”. Valentina è caduta a terra intorno alle 2 di notte in piazza Nascè all’incrocio con via Quintino Sella. Non ha mai perso conoscenza e non è in percolo di vita. Di questa notte da incubo ricorda un ragazzo che le si è avvicinato e le ha chiesto scusa. Tranne poi dileguarsi. Le immagini delle telecamere confermano che a sparare è stato un giovane a bordo di una Smart parcheggiata a meno di dieci metri. Non era solo in auto con lui c’era una donna. Pare sia stato un colpo partito accidentalmente. Non si tratterebbe dunque di un agguato o di un atto intimidatorio.Dopo aver chiesto scusa alla vittima non l’ha soccorsa, non ha chiamato i soccorsi, è fuggito verso la periferia di Palermo. Una folle corsa in cui ha rischiato di investire due pedoni. Ora il giovane è in fuga, gli investigatori della squadra mobile coordinati dal procuratore Maurizio de Lucia, hanno analizzato tutti i filmati delle telecamere, sentito i testimoni e dopo poche ore hanno individuato il fuggitivo e lo stanno cercando. Non è chiaro se con lui c’è anche la ragazza.

 Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha annunciato che domani mattina sarà convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza dopo il ferimento di una giovane palermitana in piazza Nascè la scorsa notte. L’appuntamento per i vertici delle forze dell’ordine e dell’amministrazione comunale sarà domani in prefettura alle 11,30. All’ordine del giorno una possibile stretta dopo l’ennesimo fatto di sangue in centro a Palermo. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Il crollo dell’ex ospedale in via Atenea, ci sono altri 3 indagati 
Agrigento

Madre e figlio rapinati a bordo del loro taxi, “caccia” al bandito
Agrigento

Movida, un ferito dopo scazzottata e una denuncia per minacce ai poliziotti 
Apertura

Ruba teca in oro in chiesa, denunciato disoccupato agrigentino 
Palermo

Giovane ferita da un colpo di fucile, la madre della vittima: “il responsabile si è scusato”
Agrigento

Solidarietà, Moto Club Tmax Agrigento in visita ai bambini del reparto di Pediatria 
banner italpress istituzionale banner italpress tv