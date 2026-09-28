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Il Lotto premia la Sicilia: due vincite da oltre 22mila euro

Le estrazioni del 24 e 25 settembre

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Lotto premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nei concorsi di venerdì 25 e sabato 26 settembre alla regione – tra i premi maggiori – sono andate vincite complessive per oltre 22mila euro. Venerdì in Largo Sicilia a Borgetto, in provincia di Palermo, vinti 11.880 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre sabato in Via Roma a Vittoria, in provincia di Ragusa, una Cinquina Simbolotto è valsa 10.869 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro, per un totale di 913,3 milioni di euro da inizio 2026.

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