“Il mondo fuori”, cinque opere pittoriche dei detenuti del carcere di Sciacca

Cinque opere pittoriche, di particolare pregio, con autori I detenuti della Casa circondariale di Sciacca, sono in esposizione nella Sala Blasco del Palazzo comunale. La mostra si intitola “Il mondo fuori, scorcio di città” con quadri che raffigurano paesaggi urbani, monumenti, eventi storici e anche riti religiosi. L’esposizione è stata inaugurata ieri nell’ambito delle iniziative natalizie in collaborazione tra la direzione della Casa circondariale e il Comune di Sciacca che ha dato il proprio patrocinio. Rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio 2025.

“Un’iniziativa – dice l’assessora alle Politiche Sociali Agnese Sinagra – che abbiamo subito condiviso come istituzione per il suo valore artistico, umano e sociale. Rappresenta la dimostrazione concreta dei risultati di processi virtuosi che si raggiungono all’interno di un carcere con precisi progetti di vera riabilitazione e che abbracciano vari ambiti: la pittura ma anche il teatro e la letteratura. Attività che tendono a rieducare i detenuti, a prepararli a un reinserimento in società, sviluppando i loro talenti, realizzando le loro aspirazioni, a vantaggio del singolo individuo e dell’intera comunità. Un ringraziamento va alla direttrice della casa circondariale Marilena Scaravilli e a tutti i suoi collaboratori che ogni giorno si impegnano in iniziative così importanti all’interno di quello che rappresenta un presidio di legalità, che va sostenuto e difeso”.