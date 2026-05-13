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Donne e mamme in divisa: il giusto equilibrio tra dovere e sentimento

Alla Caserma “Biagio Pistone” la conferenza “Mamme in divisa”

Pubblicato 58 minuti fa
Da Redazione

AGRIGENTO – Alla Caserma “Biagio Pistone” la conferenza “Mamme in divisa. Lo o

Il giusto equilibrio tra dovere e sentimento”

. Il volto umano delle donne in uniforme

Si è svolta questa mattina, presso la Caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando Provinciale dei

Carabinieri di Agrigento, la conferenza dal titolo “Mamme in divisa. Il giusto equilibrio tra dovere

e sentimento”, promossa dall’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche –

Delegazione Provinciale di Agrigento.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione sul ruolo delle donne che prestano servizio

nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, chiamate quotidianamente a coniugare l’impegno

professionale, il senso del dovere e la responsabilità istituzionale con la dimensione familiare e

affettiva della maternità.

Dopo i saluti della Cav. Dott.ssa Ina Inglima, che ha anche moderato l’incontro, e del Colonnello

Nicola De Tullio, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, i lavori sono stati

presentati dal Prefetto di Agrigento, Dott. Salvatore Caccamo, che ha sottolineato il valore

dell’iniziativa quale occasione di confronto su un tema di particolare sensibilità umana, sociale e

istituzionale.

Nel corso della conferenza sono intervenute rappresentanti della Capitaneria di Porto, dell’Arma

dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, che

hanno offerto la propria testimonianza personale e professionale sul delicato equilibrio tra servizio

in uniforme, responsabilità operative e vita familiare.

In particolare, hanno preso parte agli interventi il Tenente di Vascello Rosaria Pioppo della

Capitaneria di Porto, il Maggiore Anna Maria Putortì dell’Arma dei Carabinieri, il Maresciallo

Capo Alessia Erriquez della Guardia di Finanza, l’Ispettore Alfonsa Miccichè della Polizia di Stato

e il Dirigente Aurora Monica Mirabile della Polizia Penitenziaria.

L’incontro ha consentito di valorizzare esperienze diverse ma accomunate dalla medesima

vocazione al servizio, evidenziando come la maternità e l’appartenenza alle Istituzioni possano

convivere in un percorso fatto di responsabilità, sacrificio, equilibrio e profonda dedizione.

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