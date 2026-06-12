Cammarata

In auto con 100 grammi di cocaina, due arresti a Cammarata 

In manette un 33enne elettricista e un disoccupato di 34 anni

Pubblicato 6 ore fa
Da Redazione

Sono stati sorpresi a bordo di un’auto con 100 grammi di cocaina che, probabilmente, avevano acquistato poco prima. I carabinieri hanno arrestato Danilo Lupo, 33 anni, elettricista, e Michele La Tona. 34 anni, disoccupato, entrambi di Cammarata. I due indagati sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, impegnati in un posto di blocco lungo la strada provinciale 26, hanno fermato l’auto sulla quale viaggiavano i due agrigentini. L’atteggiamento sospetto ha fatto scattare una perquisizione personale e veicolare che ha dato esito positivo. Poco dopo, infatti, è saltata fuori la cocaina che – se immessa sul mercato – avrebbe potuto fruttare fino a 10 mila euro. I due indagati sono stati posti agli arresti domiciliari. 

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