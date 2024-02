In auto con un coltello a serramanico: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno denunciato in stato di libertà un 48enne, con a carico diversi precedenti penali, per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.I poliziotti delle Volanti del Commissariato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno fermato un’autovettura con a bordo un uomo che si è mostrato riluttante al controllo. Nel corso delle verifiche documentali, gli operatori hanno constatato che l’auto era priva di copertura assicurativa e della periodica revisione. Inoltre, il 48enne è risultato privo di patente di guida.Un controllo più approfondito ha consentito ai poliziotti di rinvenire, nel vano porta oggetti del veicolo, un coltello a serramanico di 14 cm che l’indagato portava senza valido motivo. È stato pertanto denunciato per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere con la contestazione di alcune sanzioni amministrative previste per le violazioni del Codice della Strada.