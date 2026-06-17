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In casa aveva 103 kg di fuochi d’artificio: denunciato un 47enne

E' stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “fabbricazione o commercio abusivi di  materie esplodenti”

Pubblicato 21 secondi fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di Santa Maria di Licodia, impegnati in un mirato servizio coordinato di controllo del territorio, supportati dallo Squadrone Eliportato Carabinieri Sicilia sono stati impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto dei reati in genere.Una serie di perquisizioni eseguite presso le abitazioni di persone sospettate di detenere stupefacenti o comunque di detenere materiale illegale hanno restituito riscontri ai militari dell’Arma. 

In particolare, nel corso della perquisizione operata, tra le altre abitazioni, in quella di un 47enne pregiudicato di Paternò, i Carabinieri hanno recuperato 103,125 kg di fuochi d’artificio, che erano nascosti all’interno di un’autovettura nella sua disponibilità.   L’uomo che non era in possesso delle previste licenze per detenere il predetto materiale pirotecnico, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per “fabbricazione o commercio abusivi di  materie esplodenti”.  Il materiale esplodente è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia ad una cava per la successiva distruzione in sicurezza.  

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