In casa con 450 grammi di hashish, arrestate due ragazze a Canicattì 

Sono state sorprese in un’abitazione in possesso di 450 grammi di hashish, alcune dosi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga.

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno arrestato due ragazze del posto di 21 e 26 anni. Entrambe le indagate, accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono state trasferite nel carcere di Agrigento in attesa dell’udienza di convalida.

L’accertamento è scattato nella serata di sabato. Gli agenti, avendo il sospetto che in un’abitazione di una traversa di via Vittorio Emanuele si confezionasse droga, hanno effettuato una perquisizione. L’ispezione ha dato esito positivo con le ragazze che sono state arrestate.