Con la droga in camera da letto, arrestato 42enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 42enne catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e lo ha denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Ad intervenire sono stati gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania che, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza, hanno raccolto la richiesta d’aiuto di una donna, la quale al telefono ha riferito di essere impaurita per la presenza dell’ex marito sotto la sua abitazione. Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato l’uomo che, nel frattempo, si era allontanato.

In sede di denuncia, formalizzata nell’immediatezza, la donna ha raccontato delle quotidiane minacce che avrebbe ricevuto dall’ex marito, aumentate progressivamente nel tempo, suscitando in lei preoccupazione per la sua incolumità, anche per il timore che l’uomo potesse detenere armi da fuoco.

A quel punto gli agenti si sono recati nell’abitazione del 42enne, nel quartiere San Cristoforo, per effettuare delle verifiche, scoprendo, una volta all’interno, una vera e propria base di spaccio di droga. Nello specifico, durante le operazioni di controllo, sono stati rinvenuti, nascosti in camera da letto, 104 grammi di hashish e 480 grammi di marijuana, insieme ad un bilancino di precisione e varie bustine per il confezionamento delle singole dosi da vendere agli acquirenti. Dopo aver sequestrato tutta la droga e il materiale per il confezionamento, il 42enne, con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Informato di quanto accertato, il Pubblico Ministero di turno ha disposto per l’uomo i domiciliari presso la sua abitazione, in attesa del giudizio per direttissima. All’esito di quest’ultimo, il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato nei confronti del 42enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.