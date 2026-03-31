PRIMO PIANO

Ribera, rissa tra tunisini a colpi di sedie e tavoli: residenti preoccupati

I cittadini sono preoccupati e chiedono l’intervento del sindaco Matteo Ruvolo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ennesima rissa a Ribera. Nella tarda serata di ieri, nei pressi di un bar del centro, due uomini, di nazionalità tunisina, si sono scontrate a colpi di sedia e tavoli. La scena è stata ripresa con uno smartphone da alcuni residenti del luogo.
“Siamo preoccupati. Ormai è diventato un’abitudine assistere a tutte le ore a scene di questo tipo”, dichiarano alcuni abitanti
che chiedono al sindaco Matteo Ruvolo di intervenire urgentemente per garantire la sicurezza dei cittadini.
Nei giorni scorsi un immigrato, dopo aver discusso con un connazionale, si è armato di coltello tentando di colpirlo. Provvidenziale è stato l’arrivo dei carabinieri che, a fatica, hanno bloccato l’esagitato e lo hanno arrestato.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Agrigento

Il deputato Pisano rompe il silenzio: “Io estraneo, fiducia in magistratura”
PRIMO PIANO

Ribera, rissa tra tunisini a colpi di sedie e tavoli: residenti preoccupati
Agrigento

Carabinieri, il colonnello Giovanni Pellegrino promosso Generale di Brigata
Sport

Palma di Bronzo Coni a Santo Tirnetta: le congratulazioni del Panathlon Club Sciacca Terme 
Agrigento

Pasqua di solidarietà, più di cento cuori hanno aderito alla raccolta alimentare per i Volontari di Strada
Caltanissetta

Violenta lite tra giovani, arrestato 22enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv