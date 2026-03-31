Ribera, rissa tra tunisini a colpi di sedie e tavoli: residenti preoccupati

Ennesima rissa a Ribera. Nella tarda serata di ieri, nei pressi di un bar del centro, due uomini, di nazionalità tunisina, si sono scontrate a colpi di sedia e tavoli. La scena è stata ripresa con uno smartphone da alcuni residenti del luogo.

“Siamo preoccupati. Ormai è diventato un’abitudine assistere a tutte le ore a scene di questo tipo”, dichiarano alcuni abitanti

che chiedono al sindaco Matteo Ruvolo di intervenire urgentemente per garantire la sicurezza dei cittadini.

Nei giorni scorsi un immigrato, dopo aver discusso con un connazionale, si è armato di coltello tentando di colpirlo. Provvidenziale è stato l’arrivo dei carabinieri che, a fatica, hanno bloccato l’esagitato e lo hanno arrestato.