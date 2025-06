In fiamme capannone utilizzato come deposito di attrezzature balneari, indagini

Sono ancora da chiarire le cause di un incendio che la scorsa notte ha danneggiato un capannone utilizzato come deposito di attrezzature balneari a Licata. Il rogo è avvenuto in contrada Poggio Cuti, arteria provinciale che collega il popoloso centro dell’agrigentino con Canicattì.

La struttura è di proprietà di un operatore commerciale quarantenne del posto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare per diverse ore prima di spegnere completamente le fiamme. I danni, ancora in corso di quantificazione, sarebbero ingenti. Presenti anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la natura dell’incendio.