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In fiamme l’auto di un impiegato delle Poste, indagini 

Presenti anche i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

Notte di fuoco quella tra sabato e domenica a Cianciana. Un incendio, la cui natura è ancora da accertare, ha danneggiato una Mercedes Glc Coupè di proprietà di un ventiseienne del posto, impiegato della Poste. Il rogo è avvenuto lungo Corso Vittorio Emanuele.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che, dopo aver visto fiamme e fumo, hanno chiamato il numero unico di emergenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i carabinieri della locale stazione e della Compagnia di Cammarata che hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. Gli investigatori, al momento, non escludono alcuna ipotesi compresa quella dell’atto doloso.

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