Porto Empedocle

In fiamme palazzina disabitata a Porto Empedocle, vigili del fuoco in azione

Il rogo, la cui natura è ancora in corso di accertamento, è avvenuto alle spalle di via Ficarra, non molto distante dal parcheggio pluripiano

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione



Un maxi incendio si è verificato nella serata di ieri in un immobile disabitato a Porto Empedocle. Il rogo, la cui natura è ancora in corso di accertamento, è avvenuto alle spalle di via Ficarra, non molto distante dal parcheggio pluripiano.

Le fiamme hanno danneggiato la struttura, già fatiscente, facendo crollare il tetto. Non si registrano feriti o persone coinvolte. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le squadre di vigili del fuoco che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza la zona. Presenti anche i carabinieri ed il personale del 118. Le operazioni di spegnimento sono terminato poco dopo le quattro del mattino.

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