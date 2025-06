In fiamme sei pali della telefonia, al via le indagini dei carabinieri 

Fiamme nelle campagne di Cattolica Eraclea. Sei pali della telefonia, e i relativi cavi in rame, sono stati danneggiati da un incendio la cui natura è ancora la vaglio degli investigatori. Il rogo è avvenuto in contrada “Lavanghe dell’Oglio-Balate”. I tralicci sono gestiti da una società di telefonia che si occupa della posa della fibra per diverse aziende.

A fare la scoperta è stato uno dei dipendenti, un sessantenne tecnico specializzato, che ha presentato una denuncia ai carabinieri della locale stazione. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Il danno non è stato ancora quantificato.