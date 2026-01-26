In giro con varie dosi di droga e soldi in contanti, arrestato pusher

Andava in giro con un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti. Un pusher catanese di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, nell’ambito delle incessanti attività di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di droga in città.

Durante un posto di controllo in via Pietra dell’Ova, i poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania hanno fermato l’uomo, in sella ad uno scooter, per sottoporlo ad alcuni accertamenti. Non appena è stato fermato, il 37enne ha provato ad eludere i controlli, manifestando una certa agitazione che non è sfuggita ai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i quali, quindi, hanno esteso le verifiche anche al mezzo a due ruote. A quel punto, il 37enne ha chiesto di poter andare via perché doveva raggiungere subito il posto di lavoro per una serie di appuntamenti.

Alla richiesta dei poliziotti di aprire la sella dello scooter, l’uomo non ha potuto far altro che ammettere di trasportare droga. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato 250 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo, già confezionati in dosi. In un borsello, sono state trovate centinaia di dosi di marijuana, hashish e cocaina. Oltre alla droga, è stata rinvenuta anche una somma di denaro di 600 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre il pusher è stato condotto negli uffici della squadra volanti dove, al termine degli ulteriori accertamenti, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Informato dei fatti il PM di turno, il 37enne è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del processo con rito direttissimo.