Inaugurato il nuovo mammografo all’ospedale di Licata

Un nuovo mammografo digitale di ultima generazione, in grado di garantire esami diagnostici di alta qualità e definizione, è stato inaugurato questa mattina presso il reparto di radiologia del

presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” di Licata. La nuova apparecchiatura permetterà di

implementare ulteriormente le azioni di screening oncologico confermando un trend virtuoso che, nell’arco di questi ultimi anni, ha consentito nella provincia di Agrigento di ottenere una maggiore e tempestiva identificazione di tumori della mammella in fase precoce, quindi maggiormente “aggredibili” dalle cure con conseguente innalzamento delle possibilità di guarigione.

“Si tratta di un risultato di rilievo – commenta il direttore generale ASP, Giuseppe

Capodieci – che, oltre a rappresentare un obiettivo strategico, costituisce una decisa miglioria nei percorsi

di accertamento precoce e cura del tumore al seno. In aggiunta all’implementazione degli strumenti

diagnostici – conclude il direttore – stiamo registrando una significativa crescita di adesioni a tutte le

campagne di screening oncologico anche per effetto di una proficua collaborazione avviata con Poste

Italiane che ci permette di essere più tempestivi e capillari nella diffusione degli inviti a domicilio”.

Per inaugurare al meglio il nuovo strumento diagnostico, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha indetto, proprio per oggi, dalle 11.30 alle 18.30, un open day di mammografie gratuite dedicato alla popolazione femminile di età compresa tra i 50 ed i 69 anni che potrà eseguire il test gratuitamente e senza prenotazione. Oltre all’open day, per il periodo a seguire e al di là degli inviti che giungono a casa, sarà comunque possibile accedere spontaneamente ai controlli a Licata contattando il Centro gestionale screening e fissando un appuntamento.