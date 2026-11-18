La Procura di Sciacca, all’esito di indagini svolte dai carabinieri di Partanna, ha richiesto l’applicazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con obbligo di braccialetto elettronico nei confronti idi una donna indagata per incendio doloso e minaccia aggravata.

Secondo la ricostruzione, l’indagata al fine di danneggiare l’auto in uso al padre, avrebbe appiccato il fuoco al veicolo con l’uso di una bottiglietta contenente benzina che veniva collocata nella parte posteriore dell’autovettura, all’interno della quale sarebbero state inserite sigarette accese idonee a innescare la combustione.

Le attività investigative hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagata. I militari hanno acquisito una serie di elementi, tra cui le telecamere estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, che avrebbero documentato le fasi della condotta. Sia la persona offesa che l’indagata hanno riportato ustioni conseguenti alla propagazione della fiamma. All’indagata è contestato anche il reato di minaccia aggravata perchè avrebbe rivolto la fase “ti ammazzo”.