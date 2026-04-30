Castrofilippo

Incendio in abitazione a Castrofilippo: carabiniere salva anziana, figlio disabile e badante

Un incendio è divampato all’interno di una casa - situata al piano terra - abitata in quel momento da un’anziana, dal figlio disabile e dalla badante

Pubblicato 15 ore fa
Da Redazione

Momenti di paura nel primo pomeriggio a Castrofilippo. Un incendio è divampato all’interno di una casa – situata al piano terra – abitata in quel momento da un’anziana, dal figlio disabile e dalla badante. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state innescate da un panno che si trovava vicino ai fornelli lasciati, probabilmente per una disattenzione, accesi.

Il rogo in breve tempo si è propagato in tutta la cucina. Provvidenziale l’intervento di un carabiniere, in quel momento libero dal servizio. Il militare è riuscito a mettere in salvo le tre persone. Sul posto sono poi giunti anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che hanno trasferito i tre per accertamenti medici. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. 

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