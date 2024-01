Incendio in un appartamento, famiglia messa in salvo dai pompieri

Paura stamani a Bagheria, nel Palermitano, per un incendio divampato in un appartamento al quinto piano di uno stabile in via Papa Giovanni XXIII. Un’intera famiglia, padre, madre e due bimbi di 7 anni, che avevano trovato riparo in balcone per sfuggire alle fiamme, è stata messa in salvo dai vigili del fuoco, che hanno raggiunto la casa con l’autoscala. I piccoli sono stati condotti, a scopo precauzionale, all’Ospedale dei bambini di Palermo per accertamenti, mentre la madre è stata trasportata all’ospedale Civico. Le fiamme sono divampate in una delle stanze dell’abitazione ma il fumo ha rapidamente invaso l’intero appartamento. Il tempestivo intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco, però, ha scongiurato il peggio, evitando che il rogo si propagasse anche agli altri appartamenti. Sul posto, oltre al personale del 118, anche la Polizia.