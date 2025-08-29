Apertura

Fuoco al prospetto della casa di un commerciante a Realmonte, indagini

Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile la facciata e ha appiccato il fuoco

Pubblicato 41 secondi fa
Da Redazione

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha interessato il prospetto dell’abitazione estiva di un commerciante a Realmonte. Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile la facciata e ha appiccato il fuoco. Le fiamme si sono auto-estinte ed il danno è stato dunque limitato. Resta però l’azione inquietante che ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, un commerciante cinquantenne. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza quanto accaduto. I militari hanno già sentito il proprietario dell’abitazione. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Fuoco al prospetto della casa di un commerciante a Realmonte, indagini
Apertura

Perde il controllo dell’auto e si schianta al Bellavista, illesa la conducente 
Apertura

Furgone fuori strada, muore un uomo di 58 anni
Catania

Cadavere di una donna trovato in spiaggia
Favara

Da Palermo prende il via la Carovana della Pace, passerà anche da Favara
linosa

Linosa, cade dalla bici dopo essere finita in una buca: 15enne in ospedale