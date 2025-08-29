Fuoco al prospetto della casa di un commerciante a Realmonte, indagini

Non ci sono dubbi sulla natura dolosa di un incendio che ha interessato il prospetto dell’abitazione estiva di un commerciante a Realmonte. Qualcuno ha cosparso di liquido infiammabile la facciata e ha appiccato il fuoco. Le fiamme si sono auto-estinte ed il danno è stato dunque limitato. Resta però l’azione inquietante che ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione.

A fare la scoperta è stato il proprietario di casa, un commerciante cinquantenne. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire con esattezza quanto accaduto. I militari hanno già sentito il proprietario dell’abitazione. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio.