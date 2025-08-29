Rissa davanti al supermercato Lidl, al via le indagini

Rissa davanti al supermercato Lidl di via Roma, a Palermo. Tutto sarebbe iniziato da una banale lite alle casse tra alcune donne e un gruppo di ragazzine. Poco dopo sono arrivati diversi uomini armati di bastoni e catene ed è scoppiato il parapiglia. Qualcuno è rimasto ferito. All’arrivo della polizia i protagonisti della rissa erano già andati via. Sono in corso le indagini, anche attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza.