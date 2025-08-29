Il Club Inner Wheel di Agrigento incontra Valeria Mancarella con il suo libro “Per un valido motivo”

Il Club Inner Wheel di Agrigento, fedele alla propria missione di promozione culturale e impegno sociale, ha organizzato con grande orgoglio un evento di alto profilo letterario, accogliendo la scrittrice Valeria Mancarella e il suo ultimo romanzo, “Per un valido motivo”. L’iniziativa si inserisce all’interno della vetrina letteraria del Club, da sempre attento a valorizzare autori che sappiano coniugare talento, sensibilità e contenuto.

L’evento, aperto al pubblico,si è svolto nella suggestiva location del giardino di “Casa di Mammì” in via Panoramica dei Templi e ha visto una partecipazione sentita e interessata, offrendo uno spazio privilegiato per la riflessione, la condivisione e l’approfondimento. Il protocollo di benvenuto ha reso omaggio alla scrittrice e ai facilitatori dell’incontro, garantendo una presentazione accurata e ricca di spunti.

“Abbiamo scelto di promuovere quest’opera – dichiara la Presidente del Club Inner Wheel di Agrigento, Patrizia Di Giovanni Vitellaro – perché crediamo fortemente che la cultura debba essere uno strumento di servizio, un veicolo per costruire ponti tra le persone. Valeria Mancarella, con la sua scrittura, riesce a trasmettere emozioni autentiche e profonde, ed è proprio questo ciò che ci ha colpito: la capacità di toccare l’animo del lettore, stimolando al contempo una riflessione sociale e interiore.”

L’opera, densa di significati, si distingue per una profonda esplorazione dei rapporti interpersonali, inseriti in una narrazione che rispecchia la ricchezza dell’esperienza umana. Il percorso di Valeria Mancarella, fortemente legato alla sua professione di insegnante, emerge come elemento fondante della sua identità autoriale, facendo della sua scrittura una sintesi efficace tra formazione classica, vissuto personale e visione moderna.

“Con questo evento – conclude la Presidente – abbiamo voluto offrire non solo un momento culturale, ma un’esperienza completa: un’occasione per nutrire l’intelletto e l’anima, per sentirsi comunità. Iniziative come questa sono il cuore pulsante del nostro impegno per la città di Agrigento.”

Dopo l’incontro si è svolta una conviviale piacevole, occasione di confronto informale e di condivisione in un clima disteso e cordiale.

Il Club Inner Wheel di Agrigento si conferma così come promotore attivo di cultura e dialogo, continuando a proporre eventi che arricchiscono il tessuto sociale, ponendo le basi per una società più consapevole, unita e partecipe.