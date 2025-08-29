Ambulanza non idonea al servizio sanitario, scatta il sequestro

Nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti sulla strada statale 640, un equipaggio della Polizia di Stato ha sequestrato un ambulanza poiché priva della necessaria autorizzazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria. Il mezzo aveva anche gli estintori scaduti e i lampeggianti fuori uso.

Oltre al sequestro penale del veicolo gli agenti hanno proceduto ad elevare diverse sanzioni amministrative previste dal codice della strada.