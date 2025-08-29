Caltanissetta

Ambulanza non idonea al servizio sanitario, scatta il sequestro

Il mezzo è stato fermato lungo la statale 640 nei pressi della Rotonda degli scrittori

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Nel corso dei servizi di vigilanza stradale eseguiti sulla strada statale 640, un equipaggio della Polizia di Stato ha sequestrato un ambulanza poiché priva della necessaria autorizzazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria. Il mezzo aveva anche gli estintori scaduti e i lampeggianti fuori uso.

Oltre al sequestro penale del veicolo gli agenti hanno proceduto ad elevare diverse sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Tenuti in gabbie anguste, sequestrati oltre 100 esemplari di uccelli di specie protette
Caltanissetta

Ambulanza non idonea al servizio sanitario, scatta il sequestro
Apertura

Fuoco al prospetto della casa di un commerciante a Realmonte, indagini
Apertura

Perde il controllo dell’auto e si schianta al Bellavista, illesa la conducente 
Apertura

Tunisino ucciso a colpi di pistola a Ribera, 51enne chiede rito abbreviato condizionato 
Apertura

Maltratta la compagna con la figlia di 11 mesi in braccio: arrestato