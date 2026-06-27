Incendio in un negozio di piante e fiori ad Agrigento, Vigili del fuoco a lavoro

Momenti di apprensione questa mattina ad Agrigento, dove un incendio è divampato all’interno di un negozio di piante e fiori situato in via Dante. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area, al fine di evitare ulteriori rischi per le persone e gli edifici circostanti.

Al momento non sono ancora note le cause che hanno originato il rogo. Saranno gli accertamenti degli investigatori a chiarire l’origine dell’incendio e a stabilire se si sia trattato di un evento accidentale oppure di un gesto doloso.