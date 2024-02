Incendio in un negozio: due impiegati intossicati

Un incendio è divampato in negozio in viale Regione Siciliana che vende prodotti per casa e biancheria intima. Le fiamme hanno avvolto i magazzini dell’esercizio commerciale che si trova non distante dal ponte Corleone. Due impiegati della stessa ditta sono rimasti intossicati dal fumo sprigionato dal rogo e affidati al personale delle ambulanze del 118 e trasportati in ospedale. Il rogo è stato domato ma sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato per stabilire le cause dell’incendio.