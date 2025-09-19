Palermo

 Incendio in una palazzina, nessun ferito

L'incendio ha interessato il locale cucina dell'appartamento

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Alle 2.30 circa di stanotte, alcune squadre VVF sono intervenute a Palermo in via Spinuzza per un incendio appartamento che ha coinvolto il terzo e ultimo piano di una palazzina. Il personale VVF ha prontamente spento l’incendio, che ha interessato il locale cucina dell’appartamento, anche con l’aiuto dell’Autoscala. Non sono state coinvolte persone. Le cause dell’incendio sono in fase d’accertamento. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Trapani

In auto con 300 grammi di cocaina, munizioni e pistola: arrestato
Mafia

L’omicidio del poliziotto Agostino, Cedu ammette ricorso su “giustizia negata”
burgio

Burgio investe sul futuro: fondi per nuove attività e residenze contro lo spopolamento
Palermo

 Incendio in una palazzina, nessun ferito
Cultura

Pigiama Run: tutto pronto per la settima edizione, la quinta a Palermo
Caltanissetta

In auto con cocaina e hashish, arrestato 36enne 