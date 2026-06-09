Agrigento

Inchiesta Cefpas, la Cgil e nove associazioni: “Gallo si dimetta da deputato Ars”

L'iniziativa segue l'inchiesta dei pm di Caltanissetta sul Cefpas

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Chiediamo le immediate dimissioni di Riccardo Gallo Afflitto dalla carica di deputato regionale, a tutela del prestigio dell’Istituzione e del rispetto dovuto a tutte le donne”. E con una lettera- appello rivolta al presidente dell’ Ars, ai capigruppo e a tutti i deputati regionali che la Cgil regionale e nove associazioni per i diritti delle donne sollecitano “una netta presa di distanza dalla condotta del deputato e l’attivazione di tutti gli strumenti previsti dai regolamenti per valutarne e sanzionarne il comportamento”.

L’iniziativa segue l’inchiesta dei pm di Caltanissetta sul Cefpas che “mostra – scrivono- comportamenti e atteggiamenti altamente lesivi della dignità delle donne e risultano incompatibili con i principi di rispetto, uguaglianza e decoro che devono guidare chi ricopre incarichi pubblici”. “L’Assemblea regionale- dice la nota- non può permettere che al proprio interno trovino spazio atteggiamenti discriminatori o offensivi nei confronti delle persone. Il permanere del deputato nel suo ruolo rischia di danneggiare seriamente l’immagine e la credibilità del Parlamento regionale”

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