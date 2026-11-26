Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri in via Capitano Callea, nel centro di Favara. A scontarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una minicar e una moto. Il bilancio è di due giovani feriti. Si tratta della ragazza alla guida dell’auto e del conducente del mezzo a due ruote.

L’impatto è stato violento. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito i malcapitati all’ospedale di Agrigento. Le loro condizioni, secondo quanto emerso, non desterebbero particolari preoccupazioni. Al lavoro i carabinieri della locale Tenenza per ricostruire con esattezza quanto accaduto.