Incidente stradale al bivio di Maddalusa, tre feriti

Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe avvenuto durante la fase di sorpasso di una delle vetture

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

È di tre feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte nei pressi del bivio di Maddalusa, lungo la strada che collega Agrigento a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto.

Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe avvenuto durante la fase di sorpasso di una delle vetture. Subito dopo l’impatto è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, polizia e carabinieri. Le condizioni dei feriti – tutti ragazzi – non sono per fortuna preoccupanti.

