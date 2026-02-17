Incidente stradale al bivio di Maddalusa, tre feriti

È di tre feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa notte nei pressi del bivio di Maddalusa, lungo la strada che collega Agrigento a Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, due auto.

Secondo una prima ricostruzione il sinistro sarebbe avvenuto durante la fase di sorpasso di una delle vetture. Subito dopo l’impatto è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, polizia e carabinieri. Le condizioni dei feriti – tutti ragazzi – non sono per fortuna preoccupanti.