Agrigento

Indagato per estorsione con il clan di Villaseta, 27enne scarcerato

Il giovane, arrestato nel corso di uno dei blitz contro il clan di Villaseta, è indagato per una estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un esercizio commerciale

Pubblicato 9 ore fa
Da Redazione

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo Lorenzo Chiaramonte, accogliendo l’istanza degli avvocati Annalisa Russello e Fabio Inglima Modica, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella dei domiciliari nei confronti di Samuel Pio Donzì, 27 anni, di Agrigento.

Il giovane, arrestato nel corso di uno dei blitz contro il clan di Villaseta, è indagato per una estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un esercizio commerciale a Porto Empedocle. Il giudice ha ritenuto “superata” la presunzione relativa rispetto alla contestazione mossa al 27enne alla luce del periodo di carcerazione già sofferto. Via libera anche all’autorizzazione a poter svolgere attività lavorativa presso un’agenzia di pompe funebri in città. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.16/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.16/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

“Schiaffi e pugni alla moglie incinta e violenza sessuale”, 33enne rinviato a giudizio 
Agrigento

Americani morti in incidente: Prefettura Agrigento alla ricerca dei familiari delle vittime
Apertura

L’incidente mortale a Sciacca, padre e figlia ricoverati in ospedale: aperta inchiesta 
Agrigento

Autobotti, vertice tra Aica e Ati ma i trasportatori senza accordo non ripartiranno
Apertura

Pubblica sul web fotomontaggi hot di donne ignare, condannato canicattinese 
banner italpress istituzionale banner italpress tv