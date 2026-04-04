Insulti social all’ex collega di lavoro, condannato quarantenne 

Mille euro di multa per aver diffamato e minacciato su Facebook un ex collega di lavoro. Lo ha disposto il tribunale di Sciacca nei confronti di un quarantenne di Menfi.

L’uomo, secondo quanto ricostruito, dopo aver interrotto la collaborazione con la persona offese avrebbe cominciato a pubblicare post dal contenuto offensivo. Insulti del tipo “pezzente” o, addirittura, che lo avrebbe mandato in ospedale ricordandogli anche di non avere paura dei carabinieri. L’ex collega ha così deciso di denunciare e, dopo la conclusione delle indagini, è arrivata anche la condanna.