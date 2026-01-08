Cattolica Eraclea

Intimidazione ad operaio a Cattolica Eraclea, tagliati 120 alberi di ulivo 

Ignoti malviventi si sono intrufolati nel terreno di un operaio sessantasettenne del posto e hanno reciso ben 120 alberi di ulivo in contrada Borangia

Pubblicato 11 ore fa
Da Redazione

Raid nelle campagne di Cattolica Eraclea. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel terreno di un operaio sessantasettenne del posto e hanno reciso ben 120 alberi di ulivo in contrada Borangia. Il danno è ingente.

A fare la scoperta è stato l’uomo a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Il gesto ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Sul posto sono intervenuti i militari della Scientifica a “caccia” di elementi utili alle indagini. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Apertura

Al via il maxi processo alla mafia di Villaseta e Porto Empedocle
Apertura

“Perde bimbo al nono mese di gravidanza e resta sterile”, assolti due medici 
Cultura

Terremoto del Belìce, giornata di memoria a Santa Margherita di Belice
Sicilia

Siccità, Regione Sicilia avvia procedure per invaso Chiusa Sclafani
Sicilia

Palermo, vertice in Prefettura dopo gli spari contro la chiesa allo Zen: “Più pattuglie e controlli”
Politica

Dc nel caos, Cirillo sospeso da segretario del partito in Sicilia
banner italpress istituzionale banner italpress tv