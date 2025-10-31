Palma di Montechiaro

Irreperibile dopo condanna per violenza sessuale, arrestato 25enne di Palma di Montechiaro 

Aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere stato condannato da un tribunale tedesco a tre anni di carcere per i reati di violenza sessuale e lesioni

Pubblicato 7 ore fa
Da Redazione

Aveva fatto perdere le sue tracce dopo essere stato condannato da un tribunale tedesco a tre anni di carcere per i reati di violenza sessuale e lesioni. Un venticinquenne di Palma di Montechiaro è stato scovato e arrestato dagli agenti del locale commissariato e dai poliziotti della Squadra mobile di Agrigento.

Al giovane è stato notificato l’ordine di carcerazione emesso dalle autorità tedesche. Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” della Città dei templi. Dovrà scontare tre anni di reclusione.  

