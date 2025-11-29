Sicilia

La Dea bendata bacia la Sicilia, vinti 150 mila al 10eLotto e oltre 35mila euro al Lotto

Lo riporta Agipronews

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Sicilia in festa con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 27 novembre 2025, come riporta Agipronews, è stata infatti realizzata una doppietta da 150mila euro totali: in via Giacomo Leopardi a Vittoria, in provincia di Ragusa, colpo da 100mila euro (il più alto di giornata) grazie a un 9 ‘Doppio Oro’, mentre in via Duca della Verdura, a Palermo, premio da 50mila euro con un 9 ‘Oro’. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,5 miliardi da inizio anno.

Lotto: in Sicilia vincite per oltre 35mila euro

Sicilia protagonista con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 27 novembre, come riporta Agipronews, vinti 21.670 euro a Salemi, in provincia di Trapani, con l’opzione Lottopiù in contrada Ulmi, a cui si aggiungono i 14.250 euro di Santa Venerina, in provincia di Catania, in via Vittorio Emanuele, grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

