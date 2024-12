“La Legge 4/2013 e le professioni non regolamentate”: il nuovo libro di Joseph Zambito

È in arrivo una guida fondamentale per comprendere il mondo delle professioni non regolamentate: il libro “La Legge 4/2013 e le professioni non regolamentate: Una guida completa, nuove opportunità professionali” di Joseph Zambito sarà disponibile dal prossimo 23 dicembre.

Questo libro, rivolto a professionisti, associazioni e decisori politici, approfondisce uno dei temi più rilevanti del mercato del lavoro moderno: le professioni non regolamentate, regolamentate dalla legge 4/2013. L’autore, esperto di formazione professionale e politiche attive del lavoro, offre un’analisi dettagliata della normativa, affrontando argomenti come la certificazione delle competenze, il ruolo delle associazioni professionali e le prospettive future di un settore in costante evoluzione.

Tra i contenuti di spicco del libro, un capitolo speciale è dedicato ad Anfop (Associazione nazionale formatori professionisti), esempio virtuoso di associazione professionale impegnata nella formazione continua e nella valorizzazione delle competenze. Attraverso il caso studio di Anfop, il libro dimostra l’importanza delle associazioni come garanti di qualità e innovazione.

Con questa opera, Joseph Zambito si pone l’obiettivo di promuovere un messaggio chiaro: le professioni non regolamentate meritano riconoscimento, qualità e trasparenza. Un messaggio che vuole raggiungere professionisti, consumatori e istituzioni, contribuendo a migliorare il sistema professionale italiano.

Perché leggere questo libro?

Il libro si propone come una guida pratica e teorica per chiunque voglia approfondire: Le implicazioni della legge 4/2013 per le professioni non regolamentate; Il valore della certificazione delle competenze attraverso le norme Uni; Le opportunità offerte dal sistema associativo in termini di trasparenza e formazione continua; Le prospettive future delle professioni non regolamentate nel contesto europeo.

Per ordinare una copia del libro, è sufficiente compilare il modulo di registrazione e richiesta disponibile al seguente link: https://form.jotform.com/243484745309060